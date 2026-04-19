جامعتا سوهاج وبرلين تستأنفان العمل بمشروع توثيق مقابر أثرية بالجبل الغربي بأسيوط

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان البعثه المصرية الألمانية المشتركة بين قسم الآثار بجامعة سوهاج وقسم الدراسات الأثرية والتاريخية بجامعة برلين تستانف العمل بمشروع نشر.

وتوثيق مقابر عصرى الانتقال الأول والدولة الوسطى بالجبل الغربي بمحافظة أسيوط، والذي يعد أطول مشروع علمي بين الجانبين المصري والأوروبي، لاستمراره قرابة ٢٣ عاماً من العمل في مجال الآثار.

وقال النعماني أن المشروع يأتي وفقاً للبروتوكول الموقع بين جامعة سوهاج وجامعة برلين الحرة منذ عام ٢٠٠٣، والذي يؤكد أن الجامعة شريكاً رئيسياً في المشروعات البحثية العالمية الكبرى.

وتحرص على دعم المشروعات التي تسهم في صون التاريخ المصري وإبرازه للعالم بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية، مثمناََ الجهود التي بذلها أعضاء البعثة طوال السنوات الماضية.

وقال الدكتور فهيم حجازي عميد كلية الاثار ومدير المشروع والدكتور محمد عبد الرحيم رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار ومدير المشروع وممثل الجامعة بالبعثة ان اعمال التوثيق ستبدأ في ١٨ أغسطس القادم وتستمر حتي ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦.

واضاف ان المشروع يضم غدد من اعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور عبد الناصر يس أستاذ الآثار الإسلامية، ومن قسم الاثار المصرية الدكتور محمود الحمراوي، الدكتور احمد الانصاري، الدكتور هشام فهيد، والدكتور عادل لويس.