تموين سوهاج يُحبط تهريب 30 طن مواد بترولية و2900 أسطوانة بوتاجاز

سوهاج _ أنغام الجنايني

وجهت مديرية التموين بسوهاج ضربة استباقية قوية لتجار السوق السوداء، بعدما نجحت في ضبط كميات ضخمة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز قبل تسريبها وبيعها بطرق غير مشروعة، في حملة رقابية موسعة استهدفت إحكام السيطرة على منظومة الدعم.

وتأتي تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، وتحت إشراف الدكتور سامح فاروق وكيل وزارة التموين بسوهاج، وبمتابعة عفت رفعت وكيل المديرية لشؤون الرقابة، في إطار خطة مكثفة لمواجهة التلاعب في المواد البترولية وضبط الأسواق.

حملة تموينية مكبرة على أسواق سوهاج

وقادت الحملة على مستوى المحافظة الدكتورة هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية، بمشاركة مفتشي التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الدمغة والموازين، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المنشآت البترولية.

وأسفرت الجهود عن تحرير 4 محاضر لتجميع مواد بترولية بغرض الاتجار غير المشروع، حيث تم ضبط 26094 لتر سولار، و3648 لتر بنزين 92، و1195 لتر بنزين 80، بإجمالي مضبوطات تجاوزت 30 طنًا، في محاولة واضحة لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تم تحرير محضرين لعدم انتظام القيد بسجل 21 بترول، إلى جانب ضبط مخالفات جسيمة في أسطوانات البوتاجاز، شملت التصرف غير القانوني في 2400 أسطوانة منزلية و500 أسطوانة تجارية، فضلًا عن تحرير محضرين غلق لمستودعات خالفت مواعيد التشغيل الرسمية.

وفي تطور لافت، كشفت الحملة عن تلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز داخل إحدى محطات التعبئة، ما يمثل غشًا تجاريًا صريحًا، حيث تم سحب 7 عينات من المواد البترولية وزيوت السيارات وإرسالها إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمعايير.

تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، فيما أكدت مديرية التموين استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات الاستغلال، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

