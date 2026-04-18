بعد 7 أيام من البحث.. العثور على آخر ضحايا عبارة الشورانية في سوهاج

أسدل الستار على واحدة من أكثر الحوادث مأساوية بمحافظة سوهاج، بعدما نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان الطفل محمد أحمد، 8 سنوات، ثالث وآخر ضحايا حادث غرق عبارة الشورانية بمركز المراغة.

وذلك عقب 7 أيام من عمليات البحث المتواصلة في نهر النيل، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الأهالي منذ وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بالعثور على جثمان أحد المفقودين في حادث غرق عبارة الشورانية، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها قوات الإنقاذ النهري على مدار الأيام الماضية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن فرق الإنقاذ بقيادة العميد دكتور حسام حماد، وبمشاركة الرائد عمر عبدالراضي والرائد عماد عادل، واصلت أعمال التمشيط الدقيق لمياه النيل، مستخدمة اللنشات والمعدات المتخصصة.

مع توسيع نطاق البحث لمسافات طويلة، حتى تم تحديد موقع الجثمان بناحية قرية شطورة التابعة لمركز طهطا، حيث تم انتشاله ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط سيارة “تمناية” من أعلى العبارة النيلية بالشورانية، ما أسفر عن غرق من كانوا بداخلها، حيث تم في وقت سابق انتشال جثمان سيدة وطفل، قبل أن تستمر أعمال البحث عن الضحية الثالثة حتى تم العثور عليه اليوم.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي المنطقة، خاصة بعد انتهاء رحلة البحث التي استمرت لأيام، في مشهد مؤلم أعاد تسليط الضوء على خطورة بعض المعابر النيلية، وضرورة تشديد إجراءات السلامة بها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.