محافظ سوهاج: توريد 1844 طن قمح للشون والصوامع خلال 4 أيام

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عن توريد 1844 طن و384 كيلوجرام أقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

محافظة سوهاج

وأكد "راشد" على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة.

واشار إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2026 بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 199 ألف فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 15 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح.

وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة " 2500 جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و2450 جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و2400جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥".