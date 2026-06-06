كودي جاكبو يعلق على إقالة سلوت: “قرار مؤسف بعد موسم صعب”

أعرب الهولندي كودي جاكبو، لاعب ليفربول، عن أسفه لقرار إقالة المدرب أرني سلوت، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا صعبًا لكنه نجح في النهاية في تحقيق هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال جاكبو إن الفريق مطالب الآن بتجاوز هذه المرحلة والتركيز على المستقبل، مشيرًا إلى أنه وجه رسالة شكر إلى سلوت تقديرًا لما قدمه خلال العامين الماضيين، وخاصة إنجازات الموسم الماضي.

ليفربول يعلن تعيين أندوني إيراولا

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعيين المدرب الإسباني أندوني إيراولا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بداية من موسم 2026-2027، خلفًا للهولندي آرني سلوت الذي غادر منصبه عقب نهاية الموسم الماضي.

وأكد النادي، عبر موقعه الرسمي، التعاقد مع إيراولا بعد النجاحات اللافتة التي حققها خلال السنوات الأخيرة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي توجها بقيادة الفريق للتأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي