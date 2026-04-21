450 طالبًا يشاركون في معسكر القوافل الرياضية والخدمة العامة بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

واشاد بتنظيم كلية علوم الرياضة لمعسكر الفرقة الأولى تحت عنوان “القوافل الرياضية والخدمة العامة”، والذي يأتي في إطار تعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي لدى الطلاب.

وأضاف النعماني أن هذه المعسكرات تمثل نموذجًا عمليًا لتأهيل الطلاب، من خلال دمج الجوانب التعليمية والتربوية مع الأنشطة التطبيقية والخدمة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، أن المعسكر يُعد أحد البرامج التعليمية المهمة التي تستهدف صقل المهارات القيادية والتربوية لدى الطلاب، إلى جانب تنمية روح التعاون والانضباط.

واشار إلى أن المعسكر ضم اكثر من 450 طالبًا وطالبة، علي مجموعتين تم توزيع كل فوج علي أربعة معسكرات هي: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، خالد بن الوليد.

وأشار الدكتور شعبان حلمي والدكتور ممدوح السيد وكيلي الكلية إلى أن فعاليات المعسكر شهدت تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة.

وذلك إلى جانب المشاركة الفعالة في أعمال الخدمة العامة، بما يحقق الأهداف التربوية والسلوكية المرجوة، ويسهم في إعداد الطلاب بشكل متكامل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بسام صلاح أبوالليل رئيس المعسكر، أن المعسكر تم في أجواء يسودها الانضباط والالتزام، مع حرص جميع المشاركين على تحقيق أقصى استفادة من الأنشطة المقدمة.

ولفت إلى أن البرنامج ركز على تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، بما يؤهلهم للحياة العملية.