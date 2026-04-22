أولياء أمور مصر: إلزام التلاميذ الضعاف بالحضور بالمدارس في اجازة الصيف“هيحسن مستواهم"

أعربت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن دعمها لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تنفيذ برامج علاجية للتلاميذ الضعاف دراسيًا في المرحلة الابتدائية “في اجازة الصيف” بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل 2026

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لمساعدة التلاميذ على تحسين مستواهم الدراسي وتجاوز نقاط الضعف، بما يضمن عدم انتقالهم إلى صفوف أعلى دون امتلاك المهارات الأساسية اللازمة ، كما يمنح القرار فرصة للطلاب الذين واجهوا ظروفًا صعبة أثرت على أدائهم لتعويض ما فاتهم.



وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن نجاح هذه البرامج العلاجية يعتمد على التعاون بين المدرسة والأسرة، إلى جانب المتابعة الدورية من الجهات المعنية، لضمان تحقيق الهدف منها، وحتى لا تتحول إلى إجراء شكلي فقط.



وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إدارات المدارس بضرورة الإهتمام بحسن اختيار المعلمين القائمين على هذه البرامج، بحيث يكون لديهم القدرة على التعامل التربوي السليم مع التلاميذ، بما يسهم في تشجيعهم على الحضور والاندماج، خاصة أن هذه الفترة تأتي خلال الإجازة الصيفية التي ينتظرها الطلاب للراحة.



كما ناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أولياء الأمور بضرورة دعم هذا التوجه، لما له من أثر مباشر على مصلحة أبنائهم، موضحة أن هذه البرامج تمثل فرصة حقيقية لعلاج أوجه القصور في وقت مبكر، قبل أن تنعكس سلبًا على مستواهم في المراحل اللاحقة ، مؤكدةً على أهمية تشجيع الأبناء على الالتزام بالحضور، سواء بالكلمات التحفيزية أو من خلال مكافآت بسيطة تتناسب مع أعمارهم.



واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالتأكيد على أن نجاح البرنامج وتحقيق هدفه الأساسي، وهو الارتقاء بمستوى الطالب، يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين البيت والمدرسة، والنظر إلى هذه البرامج بشكل إيجابي



ماذا قررت وزارة التربية والتعليم ؟

جدير بالذكر أنه قدقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد برامج علاجية للتلاميذ “الضعاف دراسياً” في المرحلة الابتدائية ، وذلك في نهاية العام الدراسي فور انتهاء امتحانات صفوف النقل 2026 ، على أن تستمر حتى 31 أغسطس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تنفيذ البرامج العلاجية يتم تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، ويكون على إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه