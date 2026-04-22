الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أولياء أمور مصر: إلزام التلاميذ الضعاف بالحضور بالمدارس في اجازة الصيف“هيحسن مستواهم"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعربت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن دعمها لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تنفيذ برامج علاجية للتلاميذ الضعاف دراسيًا في المرحلة الابتدائية “في اجازة الصيف” بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل 2026

 وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لمساعدة التلاميذ على تحسين مستواهم الدراسي وتجاوز نقاط الضعف، بما يضمن عدم انتقالهم إلى صفوف أعلى دون امتلاك المهارات الأساسية اللازمة ، كما يمنح القرار فرصة للطلاب الذين واجهوا ظروفًا صعبة أثرت على أدائهم لتعويض ما فاتهم.


وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن نجاح هذه البرامج العلاجية يعتمد على التعاون بين المدرسة والأسرة، إلى جانب المتابعة الدورية من الجهات المعنية، لضمان تحقيق الهدف منها، وحتى لا تتحول إلى إجراء شكلي فقط.


وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إدارات المدارس بضرورة الإهتمام بحسن اختيار المعلمين القائمين على هذه البرامج، بحيث يكون لديهم القدرة على التعامل التربوي السليم مع التلاميذ، بما يسهم في تشجيعهم على الحضور والاندماج، خاصة أن هذه الفترة تأتي خلال الإجازة الصيفية التي ينتظرها الطلاب للراحة.


كما ناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أولياء الأمور بضرورة دعم هذا التوجه، لما له من أثر مباشر على مصلحة أبنائهم، موضحة أن هذه البرامج تمثل فرصة حقيقية لعلاج أوجه القصور في وقت مبكر، قبل أن تنعكس سلبًا على مستواهم في المراحل اللاحقة ، مؤكدةً على أهمية تشجيع الأبناء على الالتزام بالحضور، سواء بالكلمات التحفيزية أو من خلال مكافآت بسيطة تتناسب مع أعمارهم.


واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالتأكيد على أن نجاح البرنامج وتحقيق هدفه الأساسي، وهو الارتقاء بمستوى الطالب، يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين البيت والمدرسة، والنظر إلى هذه البرامج بشكل إيجابي


ماذا قررت وزارة التربية والتعليم ؟

جدير بالذكر أنه قدقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد برامج علاجية للتلاميذ “الضعاف دراسياً” في المرحلة الابتدائية ، وذلك في نهاية العام الدراسي فور انتهاء امتحانات صفوف النقل 2026 ، على أن تستمر حتى 31 أغسطس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تنفيذ البرامج العلاجية يتم تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، ويكون على إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

اجتماع عربي لإحياء الشراكة مع أوروبا بعد تعطل 7 سنوات

تمهيدا لقمة عمان.. اجتماع عربي لإحياء الشراكة مع أوروبا بعد 7 سنوات

رئيسا الإمارات وكينيا يبحثان تطوير التعاون في مختلف المجالات

رئيسا الإمارات وكينيا يبحثان تطوير التعاون في مختلف المجالات

العاهل المغربي ورئيس الامارات يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

العاهل المغربي ورئيس الامارات يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد