كواليس اجتماع الخطيب مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بقطاع الكرة.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: خلال الاجتماع تم الاتفاق على تكرار الاجتماع وإعلانه بشكل رسمي لأنه لن يتم اتخاذ قرار بدون العودة للخطيب.

وأوضح: اجتماع الثلاثي ينفى تماما وجود أزمة داخل مجلس إدارة الأهلي وهدف الاجتماع لحسم بعض الملفات وإنهاء الجدل الدائر حول ابتعاده عن المشهد في النادي.

وأكمل: منذ أيام كان هناك أيضا اجتماع بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ وحضر وليد سليمان لمناقشة بعض القرارات في قطاع الناشئين.

مباراة الأهلي القادمة

في سياق أخر يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في اطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت.