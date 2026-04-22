شوبير يكشف خريطة صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خريطة تعاقدات الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة مشيرا إلى أهم المراكز التي ينوي الأهلي تدعيمها خلال الميركاتو القادم.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي لم يفتح باب المفاوضات مع أي لاعب ولكن يتم الاتفاق على المراكز والتحركات خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح : الأهلي وضع خطة التفاوض والمراكز أهمها رأس حربة ومدافع وظهير أيسر بعد إصابة يوسف بلعمري في العضلة الضامة .

وأكمل:المباراة القادمة أمام بيراميدز قد نشهد تواجد كوكا بشكل اساسي في ظل اقتناع توروب بما يقدمه رغم تقديم محمد شكري مستويات مميزة في التدريبات.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :الأهلي يضع احتياجات الفريق بشكل عام وبعدها يتم الاتفاق على الصفقات لكن حاليا لا يوجد أي حديث مع الجهاز الفني لحين نهاية الموسم وبعدها التفكير في الموقف النهائي.