“تضامن أسيوط” تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تيسير جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم، خلال رحلتهم وحتى عودتهم سالمين، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن أداء المناسك في أجواء يسودها الاطمئنان والراحة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، برئاسة حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن، واصلت استعداداتها لموسم الحج 2026، حيث نظمت اللقاء الثاني لحجاج الجمعيات الأهلية، بمسرح مدرسة الجامعة، ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية الهادفة إلى إعداد الحجاج وتأهيلهم قبل السفر.

شهد اللقاء حضور الشيماء عبد المعطي، وكيل المديرية ومدير مكتب الحج، وولاء الدين سالمان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية، إلى جانب عدد من العاملين بالمديرية، ومشرفي الحج، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وتضمن اللقاء شرحًا تفصيليًا لإجراءات السفر، وبرنامج الإقامة، وآليات التنقل داخل الأراضي المقدسة، فضلًا عن استعراض التعليمات التنظيمية والإرشادات الصحية الواجب الالتزام بها، وذلك في إطار خطة المديرية لتوعية الحجاج بجميع تفاصيل الرحلة.

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع مستوى جاهزية الحجاج من خلال تعريفهم بجميع الترتيبات والإجراءات الخاصة برحلة الحج، مع استمرار التنسيق مع مشرفي الحج لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، بما يضمن تنظيم موسم حج آمن وميسر لحجاج الجمعيات الأهلية.

كما شدد على ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات الصادرة عن البعثة الرسمية، واحترام المواعيد المحددة، والتعاون مع المشرفين طوال فترة الرحلة، داعيًا القائمين على الإشراف إلى تقديم أقصى درجات الدعم والرعاية، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك وضمان سلامة الحجاج.