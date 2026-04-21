محافظ أسيوط يعلن تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المراكز والأحياء، وذلك ضمن جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات التي تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بتكثيف الحملات التموينية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة وكيل الوزارة خالد محمد، واصلت حملاتها بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حيث شملت أعمال التفتيش المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، إلى جانب الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت في قطاع الأسواق عن ضبط 106 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وسلع غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 236 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير 5 محاضر لبيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 221 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود موازين، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وردع المخالفين، مع التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين