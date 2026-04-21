قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت
المشهد أخطر مما يبدو| خبير زراعي يكشف السر وراء انتشار الذباب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يعلن تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المراكز والأحياء، وذلك ضمن جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات التي تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بتكثيف الحملات التموينية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة وكيل الوزارة خالد محمد، واصلت حملاتها بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حيث شملت أعمال التفتيش المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، إلى جانب الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت في قطاع الأسواق عن ضبط 106 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وسلع غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 236 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير 5 محاضر لبيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 221 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود موازين، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وردع المخالفين، مع التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد