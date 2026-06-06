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سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

حافظ سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 على استقراره أمام الجنيه المصري داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين والمستوردين والمستثمرين لحركة العملات الأجنبية، خاصة العملة الأوروبية الموحدة التي تعد من أبرز العملات المؤثرة في الأسواق العالمية والمحلية.

ويحظى سعر اليورو مقابل الجنيه المصري باهتمام واسع من المواطنين، سواء لأغراض السفر أو التجارة أو الادخار، في ظل ارتباطه بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر في أسواق الصرف.

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سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أظهرت أحدث البيانات المصرفية استقرار سعر اليورو في مختلف البنوك خلال تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2026، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفقًا للسياسات المصرفية المعمول بها.

وجاءت أسعار اليورو المسجلة في البنوك المصرية وفق البيانات المعلنة على النحو الآتي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 60.10 جنيه للشراء، و60.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 59.64 جنيه للشراء، و59.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة إلى 60 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 59.97 جنيه للشراء، و60.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 60.06 جنيه للشراء، و60.43 جنيه للبيع.

اليورو- صورة أرشيفية

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 60.20 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 59.60 جنيه للشراء، و60.34 جنيه للبيع.

مقارنة أسعار اليورو بين البنوك

تشير الأسعار المعلنة إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، حيث جاءت الفروق بين البنوك محدودة للغاية، وهو ما يعكس هدوء التعاملات على العملة الأوروبية خلال الفترة الحالية.

وتصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة أعلى أسعار الشراء لليورو عند مستوى 60.20 جنيه، بينما سجل بنك قناة السويس أعلى سعر للبيع عند 60.43 جنيه، في حين تراوحت الأسعار في بقية البنوك ضمن نطاقات متقاربة.

اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر قبل اجتماع المركزي

العوامل المؤثرة على سعر اليورو مقابل الجنيه

يتأثر سعر اليورو بمجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية التي تحدد اتجاهات التداول في أسواق العملات، ويأتي في مقدمة هذه العوامل أداء الدولار الأمريكي وتحركاته في الأسواق الدولية.

كما تؤثر قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل مباشر على قيمة العملة الأوروبية، إلى جانب معدلات التضخم في دول منطقة اليورو، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية التي يراقبها المستثمرون والمتعاملون في أسواق النقد.

وفي المقابل، تلعب المؤشرات الاقتصادية المصرية دورًا مهمًا في تحديد سعر اليورو مقابل الجنيه، خاصة ما يتعلق بحجم الاحتياطي النقدي والتدفقات الأجنبية إلى السوق المحلية.

وتنعكس التطورات الاقتصادية العالمية كذلك على حركة العملات الأجنبية، إذ تؤدي التغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية إلى تأثيرات مباشرة على أسعار الصرف، وهو ما يفسر التحركات المحدودة التي قد تطرأ على سعر اليورو بين فترة وأخرى.

اليورو اليوم

متابعة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية

يواصل المتعاملون في السوق المصرية متابعة أسعار العملات الأجنبية بصورة يومية، وفي مقدمتها اليورو، باعتباره من العملات الرئيسية المستخدمة في العديد من المعاملات التجارية والمالية الدولية.

ومع استمرار التطورات الاقتصادية العالمية، تبقى أسعار العملات عرضة للتغير وفقًا للمعطيات الاقتصادية والنقدية المختلفة، وهو ما يجعل متابعة تحديثات أسعار الصرف أمرًا مهمًا للأفراد والشركات الراغبة في اتخاذ قرارات مالية دقيقة تعتمد على حركة الأسواق.

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