محافظ أسيوط يفتتح ملتقى لتوظيف الصيادلة بمشاركة 40 شركة دوائية

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ملتقى التوظيف Upper Egypt TRACK بإحدى الجامعات الخاصة بمشاركة 40 شركة من كبرى المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، وبحضور نحو 3500 طالب وخريج من مختلف جامعات الصعيد، في إطار دعم التأهيل المهني وربط الشباب بمتطلبات سوق العمل.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود شيحة نائب رئيس الجامعة، والدكتور علاء عرفات حيالله عميد كلية الصيدلة ونقيب الصيادلة، والدكتورة باكيناز خشبة وكيل الكلية للدراسات العليا، إلى جانب عدد من عمداء كليات الصيدلة بجامعات الأزهر وأسيوط وبدر، ونخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي الشركات الدوائية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة، أكدوا خلالها أهمية دعم المحافظة المستمر للجامعة، بما يسهم في نقل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام شباب الصعيد.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للجامعة على تنظيم الملتقى، مؤكدًا أن الحدث يستهدف تأهيل الطلاب، بما في ذلك ذوو الهمم، لسوق العمل من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف تتماشى مع احتياجات السوق.

وأشاد بدور الجامعة في إعداد خريجين مؤهلين مهنيًا، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الخريجين وسوق العمل، وترجمة عملية لتوجهات الدولة نحو ربط التعليم بالتطبيق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا ببناء الإنسان ودعم الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء.

وأكد أن مشاركة هذا العدد من الشركات تعكس الثقة في كفاءة خريجي كليات الصيدلة، مشددًا على دعم الدولة لقطاع الصناعات الدوائية باعتباره ركيزة للأمن القومي، وحرص المحافظة على دعم استثماراته لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الصعيد.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم محافظ أسيوط ونائبه وقيادات الجامعة تقديرًا لجهودهم، فيما تفقد المحافظ أجنحة الشركات واطلع على فرص التوظيف وآليات التقديم، وشهد تفاعل الطلاب مع ممثلي الشركات، كما تابع قافلة طبية للرمد قدمت خدمات الكشف والعلاج مجانًا على هامش الملتقى.