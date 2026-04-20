مجلس شئون التعليم بجامعة أسيوط يناقش إنشاء برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص جامعة أسيوط على تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وتعزيز جودة العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة، إلى جانب دعم الابتكار وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى حرص إدارة الجامعة على التطوير المستمر للبرامج الدراسية، وتحديث اللوائح الأكاديمية بما يحقق جودة العملية التعليمية، ويعزز من تنافسية خريجي جامعة أسيوط على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، حيث استعرض مذكرة بشأن بروتوكول تعاون بين برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بكلية التجارة جامعة أسيوط وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، في إطار دعم التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات.

كما استعرض المجلس عددًا من المذكرات الواردة من الكليات، والتي تضمنت الموافقة على بعض التعديلات الخاصة بالبرامج الدراسية، إلى جانب إنشاء برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بما يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن مناقشة آليات تطوير المناهج الدراسية وتعزيز الأنشطة الطلابية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم.