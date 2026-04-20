محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز الفتح

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع بنطاق مركز الفتح لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وإعادة الانضباط إلى الشارع ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة الفتح برئاسة محمد سليمان رئيس المركز قد قامت بشن حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع والميادين بنطاق المركز والتي من بينها الطريق ابتداءً من كوبري العصارة حتى كوبري الملجا شرقا وغرباً بالإضافة إلى رفع الإشغالات من منطقة العصارة والمعصرة وتمهيد الطريق ورفع تجمعات القمامة وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

وأشار المحافظ ، إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتعامل بكل حزم مع المتعدين مع التنبيه وإلزام المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة او الطريق العام دون تهاون أو تقاعس حفاظاً على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأكد اللواء محمد علوان ، على ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق لشن المزيد من حملات الاشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لتسهيل النقل والانتقال والمرور للمواطن والمركبات.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.