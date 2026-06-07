وفاة والدة الكاتب الصحفي محمود بسيوني

توفيت اليوم الأحد، والدة الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.

وكتب محمود بسيوني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتى الحاجة بدر عباس الغضبان ".



وأضاف: "تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر غدًا الأحد بمسجد الكبير المتعال بجوار بنزينة عتمان".

والدفن بمقابر الأسرة (باب 1) على طريق كسري- ببورسعيد

ويُقام العزاء بدار المناسبات بالجامع الكبير بمدينة بورفؤاد.