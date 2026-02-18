محمود بسيوني: مبادرة «الجبهة الوطنية» نموذج للدور الحقيقي للأحزاب في دعم الأسرة المصرية

شارك الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم في حفل إطلاق مبادرة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي ينظمها حزب الجبهة الوطنية بمشاركة واسعة من رجال الأعمال ونجوم المجتمع.

وجّه بسيوني التحية لحزب الجبهة الوطنية علي هامش مشاركتة في هذه المبادرة على هذه المبادرة المهمة التي تستهدف توزيع أكثر من مليون كرتونة غذائية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن ما يقوم به الحزب يمثل نموذجًا حقيقيًا للدور المجتمعي المنوط بالأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن تبنّي مثل هذه المبادرات يعكس شعورًا بالمسؤولية المجتمعية، ويؤكد أن العمل الحزبي لا يقتصر على الشأن السياسي فقط، بل يمتد ليشمل دعم المواطن والأسرة المصرية، خاصة في المواسم التي تتطلب تكاتفًا وتضامنًا واسعًا.

وأضاف أن مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة في المبادرة يعزز من تأثيرها، ويجسد روح التعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا بسيوني جميع القوى السياسية إلى تبني مبادرات مماثلة، بما يسهم في توسيع مظلة الدعم المجتمعي وترسيخ ثقافة التكافل، خاصة في شهر رمضان الذي يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتراحم بين أبناء الوطن.