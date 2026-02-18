قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
القبض على سائق طلب أجرة زيادة بسوهاج
تصاعد دخان كثيف.. 5 جرحى في انفجار كنيسة بنيويورك
حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود بسيوني: مبادرة «الجبهة الوطنية» نموذج للدور الحقيقي للأحزاب في دعم الأسرة المصرية

محمود بسيوني ، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم
محمود بسيوني ، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم
حسن رضوان

شارك الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم في حفل إطلاق مبادرة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي ينظمها حزب الجبهة الوطنية بمشاركة واسعة من رجال الأعمال ونجوم المجتمع.

وجّه بسيوني التحية لحزب الجبهة الوطنية علي هامش مشاركتة في هذه المبادرة على هذه المبادرة المهمة التي تستهدف توزيع أكثر من مليون كرتونة غذائية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن ما يقوم به الحزب يمثل نموذجًا حقيقيًا للدور المجتمعي المنوط بالأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن تبنّي مثل هذه المبادرات يعكس شعورًا بالمسؤولية المجتمعية، ويؤكد أن العمل الحزبي لا يقتصر على الشأن السياسي فقط، بل يمتد ليشمل دعم المواطن والأسرة المصرية، خاصة في المواسم التي تتطلب تكاتفًا وتضامنًا واسعًا.

وأضاف أن مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة في المبادرة يعزز من تأثيرها، ويجسد روح التعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا بسيوني جميع القوى السياسية إلى تبني مبادرات مماثلة، بما يسهم في توسيع مظلة الدعم المجتمعي وترسيخ ثقافة التكافل، خاصة في شهر رمضان الذي يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتراحم بين أبناء الوطن.

الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم حفل إطلاق مبادرة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية شهر رمضان المبارك حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

ترشيحاتنا

رئيس شركة مياه الشرب

مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

طالب يتخلص من حياته في المنوفية

طالب يتخلص من حياته لتعثره دراسيا في المنوفية

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين

محافظ أسيوط: نحرص على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجادة

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد