تعرف علي مواعيد عرض مسلسل رأس الأفعي على قناة الظفرة

كشفت قناة الظفرة عن موعز عرض المسلسل المصري رأس الأفعى من بطولة الفنان أمير كرارة.

ومن المقرر إذاعة مسلسل رأس الأفعى في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة.

مسلسل رأس الأفعى



وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.



ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.



ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.