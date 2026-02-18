قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دياب يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل هي كيميا

مسلسل هي كيميا
مسلسل هي كيميا
أحمد إبراهيم

أعلن الفنان دياب، عن طبيعة شخصيته فى مسلسل “هي كيميا” الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل والذى يقوم ببطولته مصطفى غريب. 

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية: أنا الشقيق الأكبر لـ مصطفى غريب في مسلسل هي كيميا، وبيظهر أنه شرير بس هو كتكوت جدًا، وعنده مشاعر إنسانية جميلة، لأول مرة بظهر المشاعر الداخلية للإنسان بالشكل ده.

شخصية مصطفى غريب

بينما قال الفنان مصطفى غريب، أن مُشاركته في مسلسل هي كيميا جاءت من منطلق حماس شخصي ، قبل أي حسابات بعدما لعبت الصدفة دوراً في ترشيح للعمل عقب تواصل المؤلف مهاب طارق معه ، وإخباره بأن لديه مسلسل مكتوب منه ما يقرب من النصف.

وأضاف: وبعد قراءة الحلقات تحدث مع المنتج عبد الله أبو الفتوح عن العمل ووقتها كانوا في مرحلة بحث عن عمل درامي، وأكد أن أكثر ما شجعه على خوض التجربة هو أن العمل لم يكن مجرد فكرة، بل مشروع مكتوب بشكل واضح ومتماسك، وهو ما قلّل من عنصر المخاطرة، لافتا إلى أن وجود نصف العمل مكتوبه وبمستوى جيد منحه ثقة في المسار العام.

وعن حماسه للدور، قال مصطفى غريب  في بيان صحفي، إنه لا ينظر إلى المسلسل من زاوية الرهان أو المنافسة، مؤكداً أنه لا يشغل نفسه بمقارنات أو تصنيفات، بقدر ما يهمه أن يخرج العمل في أفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن طموحه الأساسي أن يكون المسلسل جيداً ويصل إلى الناس.

وأوضح غريب، أنه يتعامل مع الشخصية من خلال قراءة دقيقة لما هو مكتوب على الورق، ثم البحث عما يمكن إضافته دون الإخلال بالأساس الدرامي، لافتا إلى أنه يعمل بالتنسيق الكامل مع المخرج والمؤلف على تفاصيل الشكل والأداء، بداية من الصفات النفسية، مروراً بالشكل الخارجي، وصولاً إلى المساحات التي تسمح بالارتجال المدروس داخل المشاهد.

أبطال مسلسل هي كيميا

ويشارك في بطولة «هى كيميا» إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من الفنانة مريم الجندي، والفنانة فرح يوسف، والفنان ميشيل ميلاد، وآخرين.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن موعد عرضه عبر إحدى المنصات.

مسلسل هي كيميا مصطفى غريب الفنان مصطفى غريب دياب الفنان دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

النائب ناجى الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ

ناجي الشهابي: المحليات الحاضن الحقيقي لإعداد القيادات السياسية والتنفيذية

النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائبة تتقدم باقتراح برغبة بإطلاق استراتيجية وطنية استباقية للوقاية الصحية ومكافحة الأورام

النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

شيرين صبري: عودة المحليات خطوة حاسمة لتفعيل الرقابة الشعبية وتحسين الخدمات

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد