دياب يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل هي كيميا

أعلن الفنان دياب، عن طبيعة شخصيته فى مسلسل “هي كيميا” الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل والذى يقوم ببطولته مصطفى غريب.

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية: أنا الشقيق الأكبر لـ مصطفى غريب في مسلسل هي كيميا، وبيظهر أنه شرير بس هو كتكوت جدًا، وعنده مشاعر إنسانية جميلة، لأول مرة بظهر المشاعر الداخلية للإنسان بالشكل ده.

شخصية مصطفى غريب

بينما قال الفنان مصطفى غريب، أن مُشاركته في مسلسل هي كيميا جاءت من منطلق حماس شخصي ، قبل أي حسابات بعدما لعبت الصدفة دوراً في ترشيح للعمل عقب تواصل المؤلف مهاب طارق معه ، وإخباره بأن لديه مسلسل مكتوب منه ما يقرب من النصف.

وأضاف: وبعد قراءة الحلقات تحدث مع المنتج عبد الله أبو الفتوح عن العمل ووقتها كانوا في مرحلة بحث عن عمل درامي، وأكد أن أكثر ما شجعه على خوض التجربة هو أن العمل لم يكن مجرد فكرة، بل مشروع مكتوب بشكل واضح ومتماسك، وهو ما قلّل من عنصر المخاطرة، لافتا إلى أن وجود نصف العمل مكتوبه وبمستوى جيد منحه ثقة في المسار العام.

وعن حماسه للدور، قال مصطفى غريب في بيان صحفي، إنه لا ينظر إلى المسلسل من زاوية الرهان أو المنافسة، مؤكداً أنه لا يشغل نفسه بمقارنات أو تصنيفات، بقدر ما يهمه أن يخرج العمل في أفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن طموحه الأساسي أن يكون المسلسل جيداً ويصل إلى الناس.

وأوضح غريب، أنه يتعامل مع الشخصية من خلال قراءة دقيقة لما هو مكتوب على الورق، ثم البحث عما يمكن إضافته دون الإخلال بالأساس الدرامي، لافتا إلى أنه يعمل بالتنسيق الكامل مع المخرج والمؤلف على تفاصيل الشكل والأداء، بداية من الصفات النفسية، مروراً بالشكل الخارجي، وصولاً إلى المساحات التي تسمح بالارتجال المدروس داخل المشاهد.

أبطال مسلسل هي كيميا

ويشارك في بطولة «هى كيميا» إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من الفنانة مريم الجندي، والفنانة فرح يوسف، والفنان ميشيل ميلاد، وآخرين.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن موعد عرضه عبر إحدى المنصات.