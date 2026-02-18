كوثر بن هنية ترفض استلام جائزتها فى ألمانيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
أثارت المخرجة كوثر بن هنية حالة من الجدل الواسع فى حفل توزيع جوائز سينما من أجل السلام فى المانيا حيث رفضت استلام جائزة افضل فيلم عن “صوت هند رجب” بسبب تكريم الجنرال الإسرائيلي السابق نوعام تيبون، الشخصية المحورية في الفيلم الوثائقي الكندي "الطريق بيننا". 

خطاب كوثر بن هنية 

وأصدرت كوثر بن هنية بيانا قالت فيه: هذا المساء، أشعر بالمسؤولية أكثر من الامتنان، فيلم صوت هند رجب ليس مجرد قصة طفلة واحدة بل هو قصة النظام الذي جعل قتلها ممكنا، ما حدث لهند ليس استثناء إنه جزء من الإبادة الجماعية.

وأضافت كوثر بن هنية، هذه الليلة، في برلين، هناك من وفروا الغطاء السياسي لتلك الإبادة من خلال إعادة صياغة قتل المدنيين الجماعي على أنه "دفاع عن النفس" وفي إطار "ظروف معقدة".

وأكملت كوثر بن هنية، ومن خلال النيل من مكانة المحتجين لكن كما تعلمون، السلام ليس عطرًا يُرش على العنف ليشعر أصحاب السلطة بالرقي والارتياح والسينما ليست غسيلًا للصور وإذا تحدثنا عن السلام، يجب أن نتحدث عن العدالة فالعدالة تعني المساءلة.

وأوضحت كوثر بن هنية، بدون مساءلة، لا يوجد سلام،  الجيش الإسرائيلي قتل هند رجب، قتل عائلتها، قتل المسعفين الذين جاءوا لإنقاذها، بتواطؤ من أقوى حكومات ومؤسسات العالم.

واختتمت كوثر بن هنية، أرفض أن تموت موتهم ليصبح مجرد خلفية لخطاب مهذب عن السلام، لذا، هذه الليلة، لن آخذ هذه الجائزة إلى المنزل، سأتركها هنا كتذكير، وعندما يُنتهج السلام كالتزام قانوني وأخلاقي، متجذر في المساءلة عن الإبادة الجماعية، حينها سأعود وأقبلها بفرح."

