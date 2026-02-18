مصرع شخص وإصابة آخر.. لودر يدهس سيارة ملاكي بأكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم بين سيارة ملاكي و لودر ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر من مستقلي السيارة، تم نقل الضحيتان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والمرور إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم لودر وسيارة أوبر أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر كانوا داخل السيارة الملاكي، تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى والمصاب لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وعلى الفور تم القبض على سائق اللودر للتحقيق معه فى الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.