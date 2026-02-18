المزيد من التوفيق والتقدم.. محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال المحافظ في برقيته: "يطيب لي يا سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بحلول شهر رمضان المعظم أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان بفيض عطائكم العظيم من أجل مصرنا الغالية".

ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يُديم على الرئيس السيسي المزيد من التوفيق والتقدم وأن يُكلل جهوده وخطاه البناءة لتتواصل مسيرة العطاء والعمل الوطني بما يحقق لمصر وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

كما هنأ محافظ الجيزة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين بمناسبة حلول الشهر الكريم داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وتقدم محافظ الجيزة كذلك بخالص التهنئة إلى مواطني محافظة الجيزة والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والتقدم .