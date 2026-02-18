محافظ الجيزة: شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة المعيار الأساسي لقياس معدلات النجاح

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات ورؤساء الأجهزة الخدمية على مستوى المحافظة وذلك عقب توليه مهام منصبه محافظًا للجيزة لمناقشة أجندة العمل خلال الفترة المقبلة وبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد.

واستهل المحافظ الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والتواجد الميداني الفعّال، مشيرًا إلى أن شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة يُعد المعيار الأساسي لقياس معدلات النجاح وأن أي تطوير حقيقي يجب أن ينعكس بشكل مباشر وملموس على أرض الواقع.

وأكد محافظ الجيزة أهمية وضع خطط عمل واضحة ورؤى قابلة للتنفيذ لكل مديرية وجهاز وربطها بجداول زمنية محددة لتحقيق المستهدف منها مع تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى والاستجابة لها بأساليب مبتكرة إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أن المحافظة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق رؤية واضحة تقوم على المتابعة المستمرة والمحاسبة ودعم الأفكار والمبادرات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة هو السبيل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات الخدمية.

وفي ختام اللقاء، أشار المحافظ إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق التناغم الكامل بين مختلف القطاعات بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم على النحو اللائق.