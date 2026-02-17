قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفالية الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان 2026 | صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الاحتفال الرسمي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم لعام 1447 هـ، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقاها من فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة القيادات التنفيذية في المناسبات الدينية والوطنية تأكيدًا على روح التلاحم بين مؤسسات الدولة واحتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وجاءت الاحتفالية بحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفضيلة الدكتور أحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام رئيس اللجنة الدينية بمجلس مجلس الشيوخ المصري ومفتي الجمهورية السابق، وفضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، إلى جانب عدد الوزراء وكبار رجال الدولة وعلماء الدين.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بمزيد من التقدم والرخاء وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن وترسيخ معاني الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تواصل جهودها المكثفة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين إلي جانب متابعة توافر السلع والمنتجات الغذائية بمعارض أهلآ رمضان والمنافذ التموينية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أرشيفية

المكسيك تكتفي بصفة مراقب في مجلس ترامب للسلام وترفض العضوية الكاملة

أرشيفية

الجزائر تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أرشيفية

وزير الطاقة الأمريكي يعلن برنامجا وطنيا لتطوير تخصيب اليورانيوم

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

الفول
الفول
الفول

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد