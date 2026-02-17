محافظ الجيزة يشهد احتفالية الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان 2026 | صور

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الاحتفال الرسمي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم لعام 1447 هـ، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقاها من فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة القيادات التنفيذية في المناسبات الدينية والوطنية تأكيدًا على روح التلاحم بين مؤسسات الدولة واحتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وجاءت الاحتفالية بحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفضيلة الدكتور أحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام رئيس اللجنة الدينية بمجلس مجلس الشيوخ المصري ومفتي الجمهورية السابق، وفضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، إلى جانب عدد الوزراء وكبار رجال الدولة وعلماء الدين.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بمزيد من التقدم والرخاء وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن وترسيخ معاني الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تواصل جهودها المكثفة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين إلي جانب متابعة توافر السلع والمنتجات الغذائية بمعارض أهلآ رمضان والمنافذ التموينية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.