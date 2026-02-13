التقط صورًا للسيدات في الحمام.. الحبس لعامل نظافة بمستشفى تحت الإنشاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عامل نظافة يعمل بمشروع بناء مستشفى أطفال في مدينة 6 أكتوبر، بعد تورطه في تصوير السيدات داخل دورة المياه باستخدام هاتفه المحمول الذي أخفاه في سقف الحمّام.



وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم تعمّد وضع الهاتف في سقف دورة المياه المخصصة للسيدات داخل موقع العمل، بقصد تصويرهن دون علمهن ، وبمواجهته بالأدلة والتحريات، أقر بصحة الواقعة واعترف بارتكاب الجريمة بدافع التلصص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

عقوبة التقاط الصور الشخصية دون علم صاحبها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .

( 1 ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(2) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة

وكفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.