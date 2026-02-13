قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تشارك صورا مع أطفال مستشفى الناس

الهام شاهين
الهام شاهين
سارة عبد الله

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا مع أطفال مستشفى الناس، من زيارتها قبل شهر رمضان المبارك.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "قضيت يوما رائعا مع الأطفال فى مستشفى الناس.. ومعى أخى أمير وإبنه مراد الذى إختار فوانيس رمضان ليهديها للأطفال ويفرح معهم بقرب قدوم الشهر الكريم .. شهر الخير والفرحه والدعاء بالشفاء لكل مريض .. ربنا يحمى كل أولادنا ويشفى القلوب الصغيرة .. شاهدت أطفال حديثى الولاده عمرهم أيام .. هم ملائكة المكان .. ربنا معاهم و مع أهاليهم .. و شكرا لمستشفى الناس التى تقدم العلاج و العمليات بالمجان مع أكبر وأعظم الأطباء .. ربنا يجازيهم خير ".

من جانب آخر، تصدّر مشهد للفنانة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات المختلفة.

وجاء المشهد أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد، الذي تشارك في بطولته إلى جانب البلوجر محمد عامر، حيث ظهرت إلهام شاهين في حالة بكاء وانهيار تام.

واستمرت حالة التأثر الشديد حتى بعد انتهاء تصوير المشهد، وهو ما أرجعه القائمون على العمل إلى اندماجها الكامل في تفاصيل الدور.

إلهام شاهين شهر رمضان مستشفى الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

بحث قضايا السودان والصومال والساحل.. وزير الخارجية يلتقي وزيرة التنمية البريطانية

نانسي غوثري و ابنتها المذيعة سافانا غوثري

أمريكا.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في قضية اختطاف نانسي جوثري

دكتور أوز

وثائق أمريكية تكشف دعوة أوز لجيفري إبستين لحفل عيد الحب 2016

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد