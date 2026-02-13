إلهام شاهين تشارك صورا مع أطفال مستشفى الناس

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا مع أطفال مستشفى الناس، من زيارتها قبل شهر رمضان المبارك.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "قضيت يوما رائعا مع الأطفال فى مستشفى الناس.. ومعى أخى أمير وإبنه مراد الذى إختار فوانيس رمضان ليهديها للأطفال ويفرح معهم بقرب قدوم الشهر الكريم .. شهر الخير والفرحه والدعاء بالشفاء لكل مريض .. ربنا يحمى كل أولادنا ويشفى القلوب الصغيرة .. شاهدت أطفال حديثى الولاده عمرهم أيام .. هم ملائكة المكان .. ربنا معاهم و مع أهاليهم .. و شكرا لمستشفى الناس التى تقدم العلاج و العمليات بالمجان مع أكبر وأعظم الأطباء .. ربنا يجازيهم خير ".

من جانب آخر، تصدّر مشهد للفنانة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات المختلفة.

وجاء المشهد أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد، الذي تشارك في بطولته إلى جانب البلوجر محمد عامر، حيث ظهرت إلهام شاهين في حالة بكاء وانهيار تام.

واستمرت حالة التأثر الشديد حتى بعد انتهاء تصوير المشهد، وهو ما أرجعه القائمون على العمل إلى اندماجها الكامل في تفاصيل الدور.