ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بالأسود

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة و لافتة، حيث ارتدت فستان أنيق اسود اللون بصيحة الكتف والكتف أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا واستخدمت الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها و إطلالتها.

ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة اللافتة.

تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر ان اخر لعمال ميرنا نور الدين مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.