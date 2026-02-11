توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع لتحديثات فنية على أنظمة التشغيل.. الموعد والسبب

اعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن توقف مؤقت لخدمات شحن العدادات مسبقة الدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني، ومنها فوري وخالص وضامن، وذلك يوم الجمعة الموافق 2026/2/13.

وذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضمان كفاءة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفادي حدوث أي مشكلات فنية أثناء عمليات شحن العدادات مسبقة الدفع.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء تنفيذ تحديثات فنية على أنظمة التشغيل، والتي تجريها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي لمركز البيانات الجديد (Data Center) بمقر روض الفرج، وتنفيذ أعمال إحلال وتحديث الشبكة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الشركة أن هذا التوقف المؤقت يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى تأمين البيانات واستقرار الأنظمة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين فور إعادة التشغيل.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التوقف المؤقت، مؤكدة تقديرها لتفهم السادة المواطنين.