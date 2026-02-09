عطل مفاجئ.. قطع المياه في منطقة بالشيخ زايد

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد قطع المياه يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، نظرا لحدوث عطل مفاجيء

وأوضح الجهاز أن العطل المفاجئ حدث بخط المياه المغذي لكمبوند أوبرا سيتي وجزء من الحي الخامس بالمدينة.

الأمر الذي يستدعي قطع المياه يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ويهيب الجهاز بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع التأكيد على توفير سيارات مياه صالحة للشرب لخدمة المواطنين المتضررين من قطع المياه، وذلك داخل أوبرا سيتي بجوار البوابة الرئيسية.

وتعمل فرق الصيانة على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الإصلاح.