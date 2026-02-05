قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مياه الشرب بالجيزة توقع بروتوكولات تعاون جديدة مع الجمعيات الأهلية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
آية الجارحي

أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى ضمان توفير كوب مياه نظيف وآمن لكافة المواطنين.

وفي هذا الإطار، وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بروتوكول تعاون مع جمعية وسيلة خير، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر لتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي إلى الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة تقوم بدور فاعل من خلال عقد لقاءات مجتمعية دورية تهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية، إلى جانب إجراء مسوحات ميدانية ومجتمعية توفر بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في توجيه الدعم والخدمات لمستحقيها.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر مع الجمعيات الأهلية، إيمانًا بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، واستمرار الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق الشراكات المجتمعية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة
 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الجمعيات الأهلية إستراتيجية الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مترو الانفاق

العربية للتصنيع: لا استيراد لعربات مترو الأنفاق ونصنعها بالكامل في سيماف

القطار السريع

العربية للتصنيع: فزنا بمناقصة لتوريد 210 عربات نقل بضائع لصالح القطار السريع

ضريح في العين السخنة

مفاجأة| رسالة لـ الأوقاف: مصر بها 8 آلاف ضريح فاضي وواحد فيه رأس عجل

بالصور

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

التمر
التمر
التمر

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد