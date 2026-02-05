مياه الشرب بالجيزة توقع بروتوكولات تعاون جديدة مع الجمعيات الأهلية

أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى ضمان توفير كوب مياه نظيف وآمن لكافة المواطنين.

وفي هذا الإطار، وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بروتوكول تعاون مع جمعية وسيلة خير، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر لتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي إلى الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة تقوم بدور فاعل من خلال عقد لقاءات مجتمعية دورية تهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية، إلى جانب إجراء مسوحات ميدانية ومجتمعية توفر بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في توجيه الدعم والخدمات لمستحقيها.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر مع الجمعيات الأهلية، إيمانًا بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، واستمرار الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق الشراكات المجتمعية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة

