ابنة ترامب وأسرتها يستمتعون بزيارة الأهرامات وأبو الهول.. ويختتمونها بغداء في خوفو

قال مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للآثار، أن إيفانكا ترامب ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زارت منطقة الأهرامات وأبوالهول بصحبة أسرتها اليوم.

إيفانكا ترامب تزور الأهرامات

أوضح المصدر في تصريح ل"صدى البلد"، أن الزيارة تضمنت جولة مزهلة بمنطقة الأهرامات، أنهتها بغداء في مطعم خوفو، مؤكدا الأهرامات مصدر الهام لقادة ومشاهير العالم.

يذكر أن زارات إيفانكا ترامب الأهرامات في عام ٢٠٢٢، والتى أبدت إعجابها ونشرت صور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي توقيت سابق عام ٢٠١٨ زارت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمصر، في جولة عند منطقة البانوراما لرؤية جمال القاهرة ومنطقة أهرامات الجيزة ومشروع تطوير الهضبة.