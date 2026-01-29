قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
3.76 مليون فدان.. الزراعة تزف بشري بشأن مساحات القمح
من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا
بعد انسحاب 5 مرشحين واستبعاد آخر.. البدوي يواجه سري الدين على رئاسة الوفد
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بني سويف تضع خطة تطوير وتنمية السياحة الريفية بقرية النور والهرم.. تفاصيل

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقى السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ومناقشة آليات تنفيذ مشروع تطوير وتنمية السياحة الريفية بقرية النور والهرم بمركز الواسطى، ضمن برنامج الدعم الفني الممول بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الرؤية العامة للمشروع وأهدافه التنموية، وآليات العمل المقترحة، وخطط التدخل التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تتمتع بها القرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء القرية، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ على الأهمية الاستراتيجية للمشروع كأحد النماذج الرائدة للسياحة الريفية بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى توجيهات محافظ بني سويف بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، وتسريع وتيرة العمل، وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري لضمان نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض الدكتور محمد فتحي عفيفي مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، موضحًا أن المشروع يركز على تقييم الوضع الراهن للقرية من حيث الجاهزية المؤسسية، والبنية التحتية، والموارد السياحية، والقدرات البشرية، إلى جانب دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، تمهيدًا لوضع تصور متكامل لمسار سياحي ريفي يعكس هوية القرية ويعظم من قيمة مواردها المحلية.

وأوضح أن برنامج العمل يشمل استكمال البيانات الخاصة بنقاط التنمية المحتملة، وتنفيذ جولة ميدانية لإجراء مسح عمراني شامل لأهم معالم القرية، ورصد المسار السياحي المقترح، وتحديد مدى جاهزية القرية لاستقبال الزوار، فضلًا عن دراسة المواقع المقترح إعادة استغلالها لتقديم خدمات سياحية متنوعة، مع إعداد توصيات لتطويرها وفقًا للمعايير السياحية الحديثة.

وفي نهاية الاجتماع، كلف نائب المحافظ الوحدة الاقتصادية بالمحافظة بالتنسيق مع فريق المشروع والجهات التنفيذية المعنية، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة الريفية بالقرية، ودراسة سبل إشراك المجتمع المحلي في مراحل التنفيذ، بما يضمن استدامة المشروع وتعظيم عوائده التنموية.

ومن جانبه، أوضح علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، أن الوحدة ستتولى التنسيق الكامل مع فريق مشروع الدعم الفني والجهات التنفيذية ذات الصلة، لتحديث الحصر الشامل للفرص الاقتصادية المرتبطة بالسياحة الريفية بقرية النور والهرم، ودراسة سبل تعظيم القيمة المضافة للمنتجات والحرف المحلية، بما يضمن إشراك المجتمع المحلي في منظومة التنمية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف ونائب المحافظ في هذا الشأن.

شهد الاجتماع والجولة حضور كل من : أعضاء من فد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية،(مهاب الرفاعي استشاري التخطيط العمراني والتنمية السياحية، مصطفى جودة خبير التطوير العمراني، شيماء شرف عضو فريق المشروع)،  إلى جانب أعضاء فريق العمل من المحافظة (محمد عبد اللطيف، هبة عزت، أسماء سامي، شريف حنفي، نانسي طه، سارة عاطف، ومحمد سلامة، بجانب حضور من المحافظة عدد من مسؤولي الجهات التنفيذية ذات الصلة.وعقب الاجتماع، تم تنفيذ جولة ميدانية شملت زيارة مركز تنمية المهارات الحرفية والتراثية، وهرم ميدوم، وواحة الهرم، وذلك في إطار إعداد المسار السياحي المقترح.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

ترشيحاتنا

الفريق الطبي مع رئيس جامعة الأزهر

إنجاز طبي غير مسبوق بمستشفى الزهراء ينقذ طفلا من تشوه معقد

دار الإفتاء

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تكشف كيفية إحيائها والموقف من الأحاديث الضعيفة عنها

نفحات ليلة النصف من شعبان

الأوقاف توضح نفحات الرحمة في ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد