بني سويف تضع خطة تطوير وتنمية السياحة الريفية بقرية النور والهرم.. تفاصيل

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقى السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ومناقشة آليات تنفيذ مشروع تطوير وتنمية السياحة الريفية بقرية النور والهرم بمركز الواسطى، ضمن برنامج الدعم الفني الممول بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الرؤية العامة للمشروع وأهدافه التنموية، وآليات العمل المقترحة، وخطط التدخل التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تتمتع بها القرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء القرية، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ على الأهمية الاستراتيجية للمشروع كأحد النماذج الرائدة للسياحة الريفية بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى توجيهات محافظ بني سويف بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، وتسريع وتيرة العمل، وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري لضمان نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض الدكتور محمد فتحي عفيفي مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، موضحًا أن المشروع يركز على تقييم الوضع الراهن للقرية من حيث الجاهزية المؤسسية، والبنية التحتية، والموارد السياحية، والقدرات البشرية، إلى جانب دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، تمهيدًا لوضع تصور متكامل لمسار سياحي ريفي يعكس هوية القرية ويعظم من قيمة مواردها المحلية.

وأوضح أن برنامج العمل يشمل استكمال البيانات الخاصة بنقاط التنمية المحتملة، وتنفيذ جولة ميدانية لإجراء مسح عمراني شامل لأهم معالم القرية، ورصد المسار السياحي المقترح، وتحديد مدى جاهزية القرية لاستقبال الزوار، فضلًا عن دراسة المواقع المقترح إعادة استغلالها لتقديم خدمات سياحية متنوعة، مع إعداد توصيات لتطويرها وفقًا للمعايير السياحية الحديثة.

وفي نهاية الاجتماع، كلف نائب المحافظ الوحدة الاقتصادية بالمحافظة بالتنسيق مع فريق المشروع والجهات التنفيذية المعنية، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة الريفية بالقرية، ودراسة سبل إشراك المجتمع المحلي في مراحل التنفيذ، بما يضمن استدامة المشروع وتعظيم عوائده التنموية.

ومن جانبه، أوضح علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، أن الوحدة ستتولى التنسيق الكامل مع فريق مشروع الدعم الفني والجهات التنفيذية ذات الصلة، لتحديث الحصر الشامل للفرص الاقتصادية المرتبطة بالسياحة الريفية بقرية النور والهرم، ودراسة سبل تعظيم القيمة المضافة للمنتجات والحرف المحلية، بما يضمن إشراك المجتمع المحلي في منظومة التنمية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف ونائب المحافظ في هذا الشأن.

شهد الاجتماع والجولة حضور كل من : أعضاء من فد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية،(مهاب الرفاعي استشاري التخطيط العمراني والتنمية السياحية، مصطفى جودة خبير التطوير العمراني، شيماء شرف عضو فريق المشروع)، إلى جانب أعضاء فريق العمل من المحافظة (محمد عبد اللطيف، هبة عزت، أسماء سامي، شريف حنفي، نانسي طه، سارة عاطف، ومحمد سلامة، بجانب حضور من المحافظة عدد من مسؤولي الجهات التنفيذية ذات الصلة.وعقب الاجتماع، تم تنفيذ جولة ميدانية شملت زيارة مركز تنمية المهارات الحرفية والتراثية، وهرم ميدوم، وواحة الهرم، وذلك في إطار إعداد المسار السياحي المقترح.