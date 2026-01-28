إنقاذ مريض بعد تعرضه لانفجار ذاتي بالعين بمستشفى بني سويف الجامعي.. تفاصيل

كشف الدكتور محمود عادل، مدرس مساعد بقسم جراحة العيون بمستشفى بني سويف الجامعي، تفاصيل إنقاذ بصر مريض يبلغ من العمر 30 عامًا بعد تعرضه لانفجار ذاتي بالعين، في تدخل جراحي دقيق، معلقا “تم إجراء عملية جراحية باستخدام غشاء أمنيوزي طازج لترقيع القرنية".

وقال محمود عادل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن استخدام تلك التقنية ساهمت في استعادة المريض قدرًا كبيرًا من الرؤية بعد أن كانت مهددة بالفقد الكامل.

وتابع أن تلك العملية تعكس هذا النجاح الارتقاء الملحوظ في كفاءة الأداء الطبي وتطور الإمكانيات بمستشفيات الجامعة، وقدرتها على التعامل باحترافية مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أحدث المعايير الطبية.