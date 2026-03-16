الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مستشار البيت الأبيض: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن

أ ش أ

 قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض “كيفن هاسيت”، إن الإدارة الأمريكية تمتلك حاليا التمويل الكافي لمواصلة العمليات العسكرية الجارية، مؤكداً أن تكلفة الحرب بلغت حتى الآن نحو 12 مليار دولار، وفق أحدث إفادة تلقاها.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة "سي بي سي" الأمريكية، أن اللجوء إلى تمويل إضافي من الكونجرس؛ "أمر ستدرسه إدارة الميزانية في الوقت المناسب"، لكنه شدد على أن الأسلحة والموارد المتاحة حاليا "تكفي لتنفيذ المهمة".

وأوضح هاسيت، أن التقديرات الصادرة عن وزارة الدفاع تشير إلى أن العملية العسكرية ستستغرق 4 إلى 6 أسابيع لإتمام أهدافها، لافتاً إلى أن سير العمليات "يسبق الجدول الزمني". 

وقال: "نحن في الأسبوعين الأولين تقريبا، وهذا يمنح فكرة أوضح عن موعد اتخاذ الرئيس قراراً بأن الأهداف قد تحققت".

وأكد المستشار الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي لن يتضرر من التطورات التي تشهدها المنطقة، قائلاً إن الولايات المتحدة "تمتلك زخماً اقتصادياً كبيراً وكميات وفيرة من النفط". 

وأضاف أن انتهاء الحرب سيمنح الاقتصاد العالمي "صدمة إيجابية كبيرة".

وتأتي تصريحات “هاسيت”، في وقت يستعد فيه الكونجرس لاحتمال تلقي طلب تمويل إضافي، بينما تواصل الإدارة الأمريكية تقييم الاحتياجات العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالعمليات الجارية.

احمد سعيد عبد الغني
مدحت العدل وطارق نور
محمد عادل إمام
طريقة عمل بسكويت العيد
