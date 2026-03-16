عمال مصر: الدولة تتعامل بحكمة مع أزمات المنطقة وتضع أمنها في المقدمة

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر ستظل دولة راسخة ومتزنة في محيط إقليمي مضطرب، رغم ما تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط من أزمات متلاحقة وصراعات متصاعدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات بعقل الدولة وحكمة القيادة، واضعةً أمنها القومي واستقرار شعبها في مقدمة أولوياتها.

وأوضح الاتحاد، أن السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تقوم على التوازن والحكمة والتمسك بالحلول السياسية، بما يعكس رؤية مسؤولة تدرك تعقيدات المرحلة الراهنة، وتسعى في الوقت ذاته إلى حماية الدولة المصرية وصون استقرارها، إلى جانب دعم الأمن والاستقرار في محيطها العربي والإقليمي.

وأشار الاتحاد إلى أن مصر أثبتت عبر تاريخها أنها تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتوازن في المنطقة، وأن قوتها لا تقوم فقط على قدراتها وإمكاناتها، بل على حكمة قيادتها ووحدة شعبها وصلابة مؤسساتها الوطنية، وهو ما مكنها من مواجهة مختلف التحديات بثبات وثقة.

وجدد عمال مصر، من خلال اتحادهم العام، دعمهم الكامل لجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في حماية الوطن وتعزيز استقراره، مؤكدين أن وحدة الجبهة الداخلية، وتعزيز الوعي الوطني، والعمل والإنتاج، تمثل الركائز الأساسية لعبور التحديات ومواجهة محاولات التشكيك أو بث الإحباط.

كما دعا الاتحاد أبناء الوطن إلى التمسك بروح المسؤولية الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، حفاظًا على استقرار مصر ودورها التاريخي في دعم الأمن والسلام بالمنطقة.