الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

يتصدر عيد الفطر2026 محركات البحث مع اقتراب انتهاء شهر رمضان خلال الأسبوع الجاري، لتحل علينا إجازة عيد الفطر الرسمية هذا العام2026 والتي تصل إلى 5 أيام للقطاع الحكومي ، ويبحث الجميع عن موعد أول يوم عيد الفطر2026 وما إذا كان آخر يوم رمضان سيكون الخميس أم الجمعة وذلك عقب استطلاع هلال شهر شوال وحسم الأمر من قبل دار الإفتار المصرية.

وتستطلع دار الافتاء المصرية مساء يوم الخميس القادم الموافق 19 مارس 2026 الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة فى بث مباشر على التلفزيون المصرى يلقى خلاله الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ، بيانا نتيجة رؤية الهلال . 

وفقاً للحسابات الفلكية، تكون بداية شهر شوال 1447هـ فلكياً هي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو يوم عيد الفطر المبارك 2026.

وتوضح التقديرات الفلكية أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر 29 يومًا، حيث يكون الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر الفضيل والموافق 29 رمضان، على أن يبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر في اليوم التالي.

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدد أيام إجازة عيد الفطر2026 بقرار رسمي منذ أيام قليلة، حيث من المقرر أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ميلادية وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أعلن وزير العمل حسن رداد يوم الخميس الماضي منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بداية من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الإثنين 23 مارس 2026.


وأوضح وزير العمل في الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الفترة إذا استدعت ظروف العمل ذلك.

وفي هذه الحالة يحصل العامل إلى جانب أجره عن يوم العمل على أجر مضاعف يعادل مثلي الأجر، أو يتم منحه يوم راحة بديل بدلًا منه، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تطبيقًا لنص المادة (129) من قانون العمل، والتي تقر بحق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات والعطلات الرسمية، وذلك وفقًا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص بشؤون العمل لتحديد هذه الأيام.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026م اول ايام عيد الفطر 2026 وصلاته في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.


أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2026 وموعد إخراجها لعام 1447هـجريا – 2026 ميلاديا بمبلغ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وذلك بعد التنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

