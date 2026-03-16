قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإنهاء ترتيبات معسكر مارس.. أبو ريدة يجتمع بالتوأم حسام وإبراهيم حسن
بث مباشر.. صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 26 رمضان
واشنطن تدرس إنشاء تحالف بحري دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
إبراهيم عبد الجواد: شوط مميز من توروب.. وشوبير متألق
لابورتا رئيسًا لبرشلونة حتى 2031 بعد فوزه في الانتخابات
الكورة مش عادلة.. إعلامي زملكاوي يثير الجدل بسبب مباراة الأهلي والترجي
عادل مصطفى يشتبك مع مراقب مباراة الأهلي والترجي بعد إنذار هاني
دبوس ومطالبة بوقف إطلاق النار.. فريق عمل صوت هند رجب على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور
سامح حسين: 31 مارس موعد رحلات العمرة للفائزين في برنامج بركة رمضان مع حزب مستقبل وطن
اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة
عمال مصر: الدولة تتعامل بحكمة مع أزمات المنطقة وتضع أمنها في المقدمة
مستشار البيت الأبيض: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة

الفنان سعيد مختار
الفنان سعيد مختار
ندى سويفى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار، خلال مشاجرة أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وأدلى المتهم، 61 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مبينًا أنه يعمل مديرًا لإحدى الشركات، وتزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ 3 أشهر، وأضاف أنه توجه إلى النادي بعد أن أخبرته زوجته بذهابها لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها.


وأشار في أقواله إلى أنه اصطحب زوجته إلى أحد الكافيهات لحين انتهاء نجلها من مقابلة والده، إلا أنه فوجئ بطليق زوجته يطاردهما ويعتدي عليهما بسكين، ما تسبب في إصابته بجرح في يده، وخلال التشابك أصيب الفنان سعيد مختار بطعنة في الذراع أودت بحياته، قائلا: "لم أقصد قتله.. وكان هو من بدأ الاعتداء".

كانت قد شهدت جريمة مصرع الفنان سعيد مختار تفاصيل وتطورات مثيرة عقب خروج دفاعه لتفجر عدة مفاجآت حول علاقته بوالدة ابنه التي تزوجت من آخر عرفيًا وقام زوجها العرفي بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وفجرت شيرين جودة محامية سعيد مختار مفاجأة صادمة بأن ما يتردد أن الفنان طلق زوجته عار تمامًا عن الصحة وأنها ما زالت على ذمته وأنها بزواجها عرفيًا من آخر جمعت بين زوجين، وأصيب موكلهت بصدمة فور علمه بعلاقة زوجته بشخص آخر، وأنها رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي ولم يصدر فيها حكم.

وأضافت "جودة" في بث مباشر "لايف" عبر صفحتها الشخصية أن الفنان سعيد مختار في أول نوفمبر الماضي استأجر شقة لزوجته وقبل الجريمة بعدة ساعات قام بتحويل مبلغ مالي لها من أجل الإنفاق على ابنه سليم الذي كانت تمنعه من رؤيته منذ فترة حتى تم التواصل بينهما لرؤية ابنه مساء يوم الجمعة الماضي الذي وقعت به الجريمة، حيث حضرت إلى النادي رفقة زوجها العرفي رغم وجود زوجها والد طفلها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترشيحاتنا

جيهان شاهين

برلمانية: الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لحماية مصالح الدولة وتعزيز مكانتها العالمية

النائب إسماعيل موسى

برلماني: الدبلوماسية المصرية حصن للدولة وصوت قوي لمصالحها في العالم

النائب أحمد عبد الجواد

«مستقبل وطن»: الأمن والاستقرار نعمة حقيقية بفضل قيادة الرئيس السيسي

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

طريقة عمل بسكويت العيد

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد