خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بالتعدى بالسب على آخرين بالإسكندرية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 / الجارى تبين حدوث مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول (3 أشخاص) ، وطرف ثان (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "ثان وثالث" المنتزه ، بسبب خلافات حول الجيرة لإعتراض الطرف الأول على قيام كريمة أحد أفراد الطرف الثانى بغلق باب العقار محل سكنهم بشدة فإستعان المذكور بباقى المتهمين من ذويه وقاموا بالتعدى بالسب وتهديد الطرف الأول بأسلحة بيضاء وعصا خشبية .





أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم ( عدد 2 سلاح أبيض ، عصا خشبية ) المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.