خالد غنيم: تأهل سوريا لكأس آسيا إنجاز.. وتجربة أتلتيكو مدريد أفادتني كثيرا

أكد خالد غنيم مدرب منتخب سوريا، أن مسيرته التدريبية بدأت في إسبانيا، حيث بدأ عمله كمدرب مساعد في عدة أندية في الدرجات الأدنى حتى وصل إلى قطاع الناشئين في نادي أتلتيكو مدريد، مشددًا على أن التجربة أفادته كثيرًا.

وتابع "غنيم" في تصريحات لبرنامج ساعة رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، حصلت على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا برو إسبانيا"، بعدها انتقلت لخوض تجربة في منتخب سلطنة عمان تحت 17 عامًا، كانت تجربة جيدة في مشواري التدريبي رغم صعوبة المهمة.

وأضاف غنيم: اللاعب العماني جيد على المستوى المهاري والبدني، لكنه ضعيف تكتيكيًا، بسبب عدم وجود خبرات تراكمية، وهي المشكلة التي تعاني منها كل المنتخبات العربية.

واختتم خالد غنيم حديثه: تجربة منتخب سوريا خطوة قوية في مشواري التدريبي، وتأهلنا لكأس آسيا 2027 إنجاز مهم، الأجواء في قطر كانت رائعة أثناء كأس العرب 2025، والتنظيم في السعودية والإمارات جيد للغاية.