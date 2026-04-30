أيهما أفضل .. اعرف الفرق بين زيت السمك وزيت الطحالب

يحتوى زيت السمك وزيت الطحالب على فوائد مشتركة تجعل الانسان يستطيع التخلص من مشكلات صحية عديدة مثل ضعف التركيز وارتفاع الكوليسترول ولكن أيهما أفضل؟!

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نقدم لكم مقارنة بين فوائد زيت السمك وزيت الطحالب وأهم الاختلافات بينهما.

فوائد مشتركة



سواء اخترت زيت الطحالب أو زيت السمك، يمكنك توقع فوائد صحية مماثلة فيحتوي كلاهما على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والمعروفة بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) ، والتي قد توفر الفوائد الصحية التالية:

تقليل الالتهاب

دعم نمو الدماغ

حماية القلب

دعم الصحة النفسية

دعم التغذية

تعزيز نمو الرؤية

أهم الاختلافات





ضع هذه الاختلافات في الاعتبار عند اختيار منتج زيت السمك أو زيت الطحالب:

المصدر

يُستخرج زيت الطحالب من الطحالب الدقيقة، وهي كائنات وحيدة الخلية تعيش في الماء ويُستخرج زيت السمك من أسماك المياه المالحة مثل السلمون والماكريل والتونة و يُعد زيت الطحالب خيارًا نباتيًا مثاليًا للنباتيين، بالإضافة إلى أولئك الذين لا يستسيغون طعم أو رائحة زيت السمك التقليدي.



محتوى الأحماض الدهنية

يحتوي زيت السمك على نوعين من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الأساسية، وهما DHA وEPA.



يحتوي زيت الطحالب عادةً على نسبة DHA أعلى بنسبة ٥٠٪ من زيت السمك، ولكنه يحتوي على كمية قليلة من EPA أو لا يحتوي عليه إطلاقًا، وذلك حسب التركيبة.



الاستدامة

قد يكون زيت الطحالب أكثر استدامة من زيت السمك لأن الطحالب تنمو بسهولة في بيئات عديدة و توجد مخاوف بشأن ما إذا كانت إمدادات الأسماك كافية لتلبية الطلب المتزايد على زيت السمك، ولكن هناك وفرة من الطحالب الدقيقة.



أشكال الجرعات

يتوفر زيت الطحالب على شكل كبسولات، وأقراص، وكبسولات جيلاتينية، ومساحيق، وزيت طهي، ومستحلبات في الأطعمة المدعمة ويتوفر زيت السمك على شكل كبسولات جيلاتينية، وكبسولات، وأقراص قابلة للمضغ، وشراب.



التكلفة

يُعدّ إنتاج زيت الطحالب أكثر تكلفة من إنتاج زيت السمك، لذا قد يكون سعره أعلى