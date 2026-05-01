جريمة بعد حفل زفاف.. محاكمة 26 متهما بالاشتراك في قتل أبناء عمومتهم الأحد

تستكمل الدائرة 15 بمحكمة جنايات دمنهور، الأحد المقبل الموافق 3 مايو 2026، محاكمة 26 متهماً في الجريمة التي راح ضحيتها المجني عليهما أبناء عمومتهما محمد مسعود وعامر عبدالعليم، أثناء خروجهما من حفل زفاف في يوليو 2025.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم.

نفى المتهمون في بداية الجلسة ارتكابهم الواقعة، كما استمعت هيئة المحكمة في أولي جلسات محاكمة المتهمين، لطلبات محامي المتهمين والمجني عليهم.

أحال المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية 26 متهماً إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في جريمة قتل مروعة بإحدى قرى مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تعود أحداثها إلى يوليو من العام الماضي.