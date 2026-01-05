قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار في أكتوبر

الفنان سعيد مختار
الفنان سعيد مختار
ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة بمدينة أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة في أكتوبر، إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد سماع أقوالها في واقعة مقتل الفنان على يد زوجها بأكتوبر.

وشهدت جريمة مصرع الفنان سعيد مختار تفاصيل وتطورات مثيرة عقب خروجه دفاعه لتفجر عدة مفاجآت حول علاقته بوالدة ابنه التي تزوجت من آخر عرفيا وقام زوجها العرفي بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وفجرت شيرين جودة محامية  سعيد مختار مفاجأة صادمة بأن ما يتردد أن الفنان طلق زوجته عار تماما عن الصحة وأنها مازالت زوجته وعلى ذمته وأنها بزواجها عرفيا من آخر جمعت بين زوجين وأن سعيد مختار أصيب بصدمة فور علمه بعلاقتها بالشخص الآخر وأن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ شهر سبتمبر الماضي ولم يصدر فيها حكم حتى الآن أي أنها مازالت على ذمة الفنان سعيد مختار وتزوجت من شخص آخر.

وأضافت شيرين جودة في بث مباشر "لايف" عبر صفحتها الشخصية أن الفنان سعيد مختار في أول شهر نوفمبر الماضي استأجر شقة لزوجته وقبل الجريمة بعدة ساعات قام بتحويل مبلغ مالي لها من أجل الإنفاق على ابنه سليم الذي كانت تمنعه من رؤيته منذ فترة حتى تم التواصل بينهما لرؤية ابنه مساء يوم الجمعة الماضي الذي وقعت به الجريمة حيث حضرت إلى النادي رفقة زوجها العرفي رغم وجود زوجها والد طفلها.

وأكدت على عدم صحة ما تداول بأن الفنان سعيد مختار كان يحمل سلاح أبيض وأن المتهم عاطف. ع.ا هو من كان يحمل السلاح الأبيض في سيارته وقتل سعيد بـ3 طعنات في القلب وليس كما زعم المتهم أنه كان يدافع عن نفسه وحاول جذب السكين منه فأصابته بجرح أسفل الذراع، مشيرة إلى أن النيابة أصدرت قرارا بتشريح جثة الفنان سعيد مختار وأنهم في انتظار صدور تصريح الدفن.

وقالت إن الطفل سليم شاهد والده يقتل أمامه وأن والدته أخذته وفرت هاربة فور وقوع الجريمة تاركة الفنان غارقا في دمائه والمتهم بجوار جثته كما ذكر بعض أصدقاء سعيد مختار أن المتهم كان يتردد على كافيه يمتلكه الفنان بشكل شبه يومي ويزعم صداقته حتى ارتبط بزوجته بعلاقة ثم تزوجا عرفيا رغم أنها مازالت متزوجة ولم يصدر قرار بطلاقها.

من جانبه أقر المتهم "عاطف. ع" 61 عامًا، خلال التحقيقات بأنه تزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ نحو 3 أشهر، وأنه كان بصحبتها في يوم الواقعة، حيث توجهت الأخيرة إلى النادي مع نجلها البالغ 9 سنوات لرؤية والده.

وذكر المتهم أنه كان في انتظارها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي، ثم اصطحبها للجلوس في أحد الكافيهات، مؤكدا أنه فوجئ بطليق زوجته، الفنان سعيد مختار، يعترض طريق السيارة عقب انتهائه من رؤية ابنه.

وقال المتهم في اعترافاته إن المجني عليه بدا في حالة انفعال شديد، وبدأ في توجيه عبارات حادة واتهامات له ولزوجته، قبل أن يحاول فتح باب السيارة بالقوة.

وأضاف المتهم أن الفنان الراحل استل سكينًا كان بحوزته، واعتدى عليه مسببًا له جرحًا في اليد، وخلال محاولة صدّ الاعتداء – وفق رواية المتهم – حدث اشتباك بالأيدي، وخلاله تحركت السكين بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بجرح نافذ أسفل الذراع، تسبب لاحقًا في وفاته.

وأكد المتهم أمام النيابة أنه لم يقصد إيذاء أو قتل الفنان، وأن ما حدث كان نتيجة "دفاعه عن نفسه ومحاولة تفادي الضرب"، مؤكدًا أن السكين كانت في يد المجني عليه وليس في حوزته.

وأكدت زوجة المتهم – طليقة المجني عليه – روايته، مؤكدة أن طليقها واجههما بشكل عدائي، وحاول الاعتداء على زوجها داخل السيارة، ما تسبب في وقوع الاشتباك.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي لتحديد كيفية حدوث الإصابة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط النادي، وسماع أقوال الشهود المتواجدين وقت الواقعة.

قاضي المعارضات الفنان سعيد مختار قتل الفنان سعيد مختار نادي وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

البنك المركزي

الأربعاء المقبل.. إجازة في البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

صورة ارشيفية

قفزة جديدة في أسعار الذهب مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية

وزير قطاع الأعمال العام خلال جولاته الميدانية

قطاع الأعمال في 2025.. إحياء وتطوير الأصول وإعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات.. ومليار دولار صادرات

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد