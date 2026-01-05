قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس وبطريرك طائفة الأقباط بعيد الميلاد

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

 جاء بها:-
يسُرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى والأمنيات .. بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. ونحن نحتفى بتلك المناسبة فى كل عام نستقى منها مشاعر المحبة والمودة ..ونؤكد على وحدة النسيج المجتمعى للأمة المصرية العريقة .. وقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة التحديات بصمود .. لتحقيق أهداف مسيرة العمل الوطنى نحو المزيد من التقدم والنماء.


وكـل عــام وقداستكم بخــير ،،



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك - بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

جاء بها :-
بمشاعر يملؤها الإعتزاز والتوقير لشخصكم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر .. يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. راجياً لأمتنا المصرية العظيمة .. أن تبقى أمد الدهر يداً واحدةً فى البناء وقهـر الصعـاب تهدى البشرية جميعاً .. قيم الحضارة والنماء .
وكل عام وأنتم بخير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها :-
يسُرنى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر .. عن أسمى مشاعر التهنئة والتقدير والإمتنان .. راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات ودوام التوفيق والسداد .. ولمصرنا الغالية مواصلة التقدم والرفعة والإزدهار ولأمتنا المصرية المزيد من الترابط والتماسك والإيثار .. لتبقى أبد الدهر منارة للتسامح والإعتدال.
وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:- يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين  وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .


الإخوة والأبناء .. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التى تفيض بمعانى المحبة والسلام .. ويعكس الإحتفاء بها صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان .. من محبة ومودة وترابط.. لنؤكد ثقتنا فى عزمكم على مواصلة الجهد والعطاء .. لتكونوا دوماً فى طليعة الصفوف.. تزودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ فى إيثارٍ وإباء لتبقى مصر دوماً واحة للأمن والإستقرار .


وكل عام وأنتم بخير ،،

وزير الداخلية البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد الإحتفال بعيد الميلاد

