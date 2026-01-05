التاريخ المصرى زاخر ببطولات الكنيسة.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.



أعرب الوزير وهيئة الشرطة عن خالص مشاعر التهنئة والإعتزاز بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، مشيداً بالدور الوطنى للكنيسة المصرية فى ترسيخ مشاعر المحبة والمودة وتأكيد وحدة النسيج المجتمعى للأمة المصرية العريقة.

كما أشار الوزير إلى أن التاريخ المصرى زاخر ببطولات سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ، فى مواجهة التحديات والذود عن رفعة الوطن لتبقى مصرنا الغالية بفضل تكاتف أبنائها منارة تهدى البشرية قيم الحضارة والنماء.



وأكد وزير الداخلية أن تماسك الشعب المصرى بوحدته وتنوعه ووطنيته كان الحصن المنيع الذى أجهض المخططات التى تعرض لها بتفتيت نسيجه ووحدته عبر التاريخ.



من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتوطيد دعائم الإستقرار، مؤكداً وعى الشعب المصرى العظيم بقيمة العيش فى وطن متماسك يحدوه الأمن والأمان .. وأهمية الدور الوطنى للمؤسسة الأمنية بإعتبارها ركيزة التنمية والنماء.