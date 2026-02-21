دياب يكشف عن شخصيته في مسلسل هي كيميا .. خاص

كشف الفنان دياب تفاصيل شخصيته في مسلسل "هي كيميا"، مؤكدًا أنه يجسد دور "حجاج"، الشقيق الأكبر لـ"سلطان" الذي يقدمه الفنان مصطفى غريب، مشيرًا إلى أن الشخصية تبدو شريرة في ظاهرها لكنها تحمل أبعادًا إنسانية عميقة.

وقال دياب في تصريحات لصدي البلد، إن "حجاج" يظهر كرجل متورط في تجارة الممنوعات، ومتزوج من امرأتين، وتدور حياته في إطار مليء بالأسرار والتفاصيل المعقدة، لكنه في الوقت نفسه يمتلك مشاعر إنسانية جميلة، لافتًا إلى أن العمل يُظهر للمرة الأولى الجانب الداخلي للشخصية بهذا الشكل الإنساني المختلف.



وأضاف أن الدور يمثل تحديًا جديدًا في مسيرته الفنية، خاصة أنه يجمع بين التناقضات النفسية والإنسانية، ما يجعله ثريًا دراميًا ويمنح الجمهور فرصة لاكتشاف أبعاد غير متوقعة للشخصية.

ويشارك في بطولة "هي كيميا" إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من الفنانة مريم الجندي، والفنانة فرح يوسف، والفنان ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من الفنانين.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح،