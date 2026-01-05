القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهن (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



