الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
حوادث

القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.
  

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهن (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

الأعمال المنافية للآداب الإسكندرية الآداب

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

مهرجان مالمو للسينما العربية

تفاصيل الشراكة بين مهرجان مالمو للسينما العربية والاتحاد الدولي للنقاد

عمرو يسرى

عمرو يسرى: عزاء شقيقة الراحل كمال الشناوي للأسرة والأقارب فقط

مسلسل «سنجل ماذر – فاذر»

مسلسل «سنجل ماذر – فاذر» يخطف الأنظار بعد تحولات فى علاقة سلمى وشريف.. تفاصيل

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

