زيارة رئيس مجلس الدولة لـ البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد



قام صباح اليوم الإثنين الموافق 5/1/2026 المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، ويرافقه جانب من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والمستشار الأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وأكد المستشار أسامة شلبي في تهنئته لـ البابا تواضروس الثاني، وجميع المصريين الأقباط، وجموع أبناء الشعب المصري استلهام القيم العظيمة والمبادئ السامية، وعلى رأسها المحبة والتآخي والتآلف والسلام التي تمثلها هذه المناسبة الوطنية الجامعة، والتي تعكس قوة التلاحم الشعبي الذي يجمع المصريين أبناء الوطن الواحد.

وثمَّن شلبي الدور الوطني للكنيسة المصرية، مشددًا أن ذلك جاء من منطلق وطني خالص لدعم استقرار الدولة ومؤسساتها، وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والمواطنة الكاملة على أرض مصر.

ومن جانبه، توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس مجلس الدولة والحضور على التهنئة، متمنيًا لهم ولقضاة وقاضيات مجلس الدولة دوام التوفيق والسداد، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لمصلحة المواطنين المصريين، مؤكدًا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية