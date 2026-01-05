أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول سماع سكان مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد صوت انفجار قوي أدى لاهتزاز بعض العقارات.

وذكرت المنشورات ان السكان في مناطق مختلفة بمدينة 6 أكتوبر سمعت صوت الانفجار وشعرت به مثال سكان دجلة بالمز وغرب المطار وحدائق أكتوبر و زهراء أكتوبر الجديدة وأيضا مدينة الشيخ زايد، واختلفت التعليقات بين ما اذا كان الأمر تفجير في المحاجر كما اعتادوا في تلك المناطق وبين البعض الذين اعتقدوا انه زلزال لاهتزاز العقارات من شدة الصوت.

من جانبها ذكرت غرفة عمليات أكتوبر عدم تلقيها أية بلاغات بحدوث انفجارات وربما يكون الأمر ناتجا من تكسير الحجارة وتفتيت الرمال في المحاجر بالمنطقة الجبلية.