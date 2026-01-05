قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
حوادث

يستدرجون مهووسي الكنوز الفرعونية.. التحقيق مع مافيا الآثار المزيفة بالشيخ زايد

ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع مافيا الآثار المزيفة والعملات الأجنبية عقب ضبطهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المضبوطات وانتدبت لجنة من الآثار لفحص ٣ تماثيل ضبطت بحوزة المتهمين يستخدموها في النصب على مهووسي الكنوز الفرعونية، كما تم إرسال المبالغ المالية للتزييف والتزوير بالطب الشرعي لفحصها ما إذا كانت مزيفة من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين وعدد ضحاياهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 8 أشخاص حال تواجدهم بإحدى الفيلات المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وبحوزتهم 3 تمثال متوسطي الحجم يشتبه في أثريتها و3 طبنجات صوت ومبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية مقلدة و2 سلاح أبيض و12 هاتف محمول وجهاز لاب توب وجهاز آي باد.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب انتحال الصفة.

وأرشدوا عن مصدر تحصلهم على المبالغ المالية المقلدة عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه، وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي، مبلغ مالي مقلد، 5 كارنيهات منسوب صدورهم لجهات ثقافية دولية وإعلامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يستدرجون مهووسي الكنوز الفرعونية مافيا الآثار المزيفة والدولارات الشيخ زايد النيابة العامة مافيا الآثار المزيفة العملات الأجنبية

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

