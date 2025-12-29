قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
حوادث

زعمت شراكتها في مطعمها بالشيخ زايد.. رفض دعوى شاليمار شربتلي ضد هالة صدقي

هالة صدقي ودفاعها شريف حافظ
هالة صدقي ودفاعها شريف حافظ
ندى سويفى

قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برفض دعوى الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ضد الفنانة هالة صدقي بشأن زعم شراكتها في مطعهما بالشيخ زايد لرفعها من غير ذي صفة. 

ترجع وقائع الدعوى عندما أقامت شاليمار شربتلي دعواها رقم ٥٢١٥لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣٠ من هذا العام ضد الفنانة هالة صدقي زعماً منها بانها كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية لها من اجل مشاركتها في المطعم المملوك للفنانة وقالت ان الفنانة هاله صدقي تمتك كافيه ومطعم في الشيخ زايد وانها طلبت مشاركة الفنانة فيه وقامت بتحويل مبلغ ٢٤٨٣٤٨٠ ( 2 مليون و80 ألف جنيه) وطلبت ندب خبير حسابي لحساب الارباح الخاصة بالمطعم وقدمت تحويلات بنكية من عامين 

حضر المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي ودفع بان المدعية ليست ضمن السجل التجاري ولا علاقة لها بالمطعم وان المبالغ التي ارسلتها قامت موكلته بردها لها منذ عامين بتحويلات بنكية مثبتة ومدون بالتحويلات ان الشركاء رفضوا جميعاً مشاركتها، وكيف تختلق هذا النزاع بعد تلك الفترة والذي لا اساس له من الواقع والقانون. 

وطلب حافظ التصريح باستخراج كشف حساب كامل للمدعية لاثبات ان كامل المبالغ تم ردها واحتياطياً طلب رفض الدعوي لخلوها من ثمة مستند او عقد علي وجود علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعي عليها ولا حتي وعد بالشراكة، ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وذلك لكون الشركة او المطعم المدعي شراكته من المدعية له حساب خاص به وبذلك المدعي عليها ليس لها صفة فيه ولم تحول عليه اي مبالغ اضافة انها لاوجود لها بالسجل التجاري منذ انشاء الشركة وحتى الآن. 

,بناء على المرافعة والأدلة المقدمة قررت المحكمة في جلسة ٢٠٢٥/١١/١٠ حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم الاثنين واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وذلك لان المدعية لا صفة لها في ذلك الادعاء. 

الفنانة هالة صدقي الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي شاليمار شربتلي هالة صدقي

